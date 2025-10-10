시사 전체기사

[속보] “엔비디아 2% 급등, 사상 최고 경신” 美증시 일제 하락…다우 0.52%↓

입력:2025-10-10 05:03
수정:2025-10-10 05:13
공유하기
글자 크기 조정

뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 약세로 마감했다.

엔비디아가 아랍에미리트(UAE)에 인공지능(AI) 칩을 수출하는 길이 열리면서 사상 최고치를 경신했고 오라클도 3% 넘게 반등했다.

그러나 최근 급등세와 변동성에 피로가 누적된듯 차익실현성 매물이 쏟아졌다.

9일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 243.36포인트(0.52%) 밀린 4만6358.42에 장을 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 18.61포인트(0.28%) 떨어진 6735.11, 나스닥종합지수는 18.75포인트(0.08%) 떨어진 2만3024.63에 마감됐다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘대란’은 없었다… 단통법 폐지에도 지원금 찔끔 상승
中, 희토류 수출 통제 강화 조치… 트럼프 만나기 전 협상력 높이기
여 “개혁과제 완수” 야 “제발 관세 부탁”… 추석 민심도 아전인수
[단독] 만성질환도 빈부 격차… 매일 약 한움큼 먹는 저소득층 3배 늘어
북 열병식 김정은 옆에 중·러 2인자… 밀착 관계 재차 과시
이-하마스 휴전 1단계 합의… 평화 한 발 앞으로
대통령실, 우상호 ‘온도 차’ 진화… “당 전체 겨냥한 얘기는 아니었다”
[단독] “인수위서 강상면 검토 지시”… 특검, 양평고속도 수사 활로 찾나
국민일보 신문구독