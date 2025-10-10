부산 청소년 PM 사고 급증… 면허 제도는 ‘무용지물’

김대식 “청소년 PM 사고, 예방 실패”

부산 3년 새 83%↑… 면허 제도 무력

전국 PM 사고 40%가 18세 이하

연도별로는 △2022년 5건(부상 6명, 사망 1명) △2023년 5건(부상 5명) △2024년 6건(부상 7명)으로 집계됐다.

청소년 PM 이용이 여전히 제도권 통제 밖에서 이뤄지고 있음을 보여준다.