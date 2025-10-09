국정자원 화재로 마비됐던 우체국 쇼핑 재개
모바일 앱 이용 등 일부 기능은 아직 제한
국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 마비됐던 우체국 쇼핑몰 운영이 9일 오후 6시부터 재개된다.
과학기술정보통신부 우정사업본부는 추석 연휴 기간 우체국 쇼핑몰 시스템 복구 작업을 진행한 결과 일부 기능 복구에 성공했다고 이날 밝혔다.
현재 안드로이드폰 이용자는 우체국 쇼핑 앱이 아닌 모바일 웹으로 자동 전환하는 방식으로 쇼핑몰 서비스를 이용할 수 있다. 모바일 앱은 행정안전부 모바일 대국민 보안 공통 기반 시스템이 복구된 이후에야 정상화될 것으로 예상된다.
앞서 우정사업본부는 우체국 쇼핑 시스템 마비로 피해를 본 입점 업체 92곳의 상품 11억원어치를 매입했다. 연휴 이후에도 나머지 피해 입점 업체를 대상으로 22억원 규모의 상품 구매에 나설 계획이다.
대규모 할인 행사도 예고돼 있다. 우정사업본부는 오는 21일부터 최대 50% 할인, 쿠폰 증정 등 이벤트를 진행한다. 또 행사 기간 판매 상품에 대해 평균 6%의 수수료를 전액 면제한다.
배경훈 과기부총리 겸 과기정통부 장관은 “이번 우체국 쇼핑 장애를 계기로 안정적 운영을 위한 점검 체계를 구축하고 중소 입점 업체를 계속 지원하겠다”고 말했다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
