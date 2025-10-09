시사 전체기사

캄보디아 간 대학생 2주만에 고문 사망…또 한국인 납치

입력:2025-10-09 17:33
수정:2025-10-09 17:35
한국 대학생이 집을 떠난지 2주만에 캄보디아에서 고문을 당해 사망한 사실이 알려졌다.

경북 예천군 출신의 대학생 A씨(22)는 가족들에게 “여름방학 기간 캄보디아에서 열리는 박람회에 다녀오겠다"며 집을 떠난 지 2주 만에 숨진 것으로 전해졌다.

9일 경찰과 유족 등에 따르면 A씨는 지난 7월 17일 캄보디아에 도착했으며, 1주일 후 그의 휴대전화로 조선족 말투의 남성이 A씨 가족에게 전화해 “A씨가 이곳에서 사고를 쳐 감금됐다. 5000만원을 보내주면 풀어주겠다”고 말한 것으로 알려졌다.

A 씨 가족은 이 사실을 캄보디아 대사관과 경찰에 신고했다.

2주일 후인 지난 8월 8일 A씨는 현지에서 숨진 채 발견됐다.

A씨는 캄보디아 캄폿주의 보코산 범죄단지 인근에 감금돼 있던 것으로 알려졌다.

대사관과 현지 경찰에 따르면 A 씨의 사망 원인은 ‘고문과 극심한 통증으로 인한 심장마비’로 알려졌다.

A씨의 사망 사실이 확인됐지만 시신이 2개월 동안 한국으로 오지 못한 채 방치돼 있는 것으로 알려졌다.

외교부 등에 따르면 A씨의 시신은 부검과 현지의 화장 일정 등을 고려해 이달 중 국내로 들어올 예정인 것으로 전해졌다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
