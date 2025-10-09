캄보디아 간 대학생 2주만에 고문 사망…또 한국인 납치
한국 대학생이 집을 떠난지 2주만에 캄보디아에서 고문을 당해 사망한 사실이 알려졌다.
경북 예천군 출신의 대학생 A씨(22)는 가족들에게 “여름방학 기간 캄보디아에서 열리는 박람회에 다녀오겠다"며 집을 떠난 지 2주 만에 숨진 것으로 전해졌다.
9일 경찰과 유족 등에 따르면 A씨는 지난 7월 17일 캄보디아에 도착했으며, 1주일 후 그의 휴대전화로 조선족 말투의 남성이 A씨 가족에게 전화해 “A씨가 이곳에서 사고를 쳐 감금됐다. 5000만원을 보내주면 풀어주겠다”고 말한 것으로 알려졌다.
A 씨 가족은 이 사실을 캄보디아 대사관과 경찰에 신고했다.
2주일 후인 지난 8월 8일 A씨는 현지에서 숨진 채 발견됐다.
A씨는 캄보디아 캄폿주의 보코산 범죄단지 인근에 감금돼 있던 것으로 알려졌다.
대사관과 현지 경찰에 따르면 A 씨의 사망 원인은 ‘고문과 극심한 통증으로 인한 심장마비’로 알려졌다.
A씨의 사망 사실이 확인됐지만 시신이 2개월 동안 한국으로 오지 못한 채 방치돼 있는 것으로 알려졌다.
외교부 등에 따르면 A씨의 시신은 부검과 현지의 화장 일정 등을 고려해 이달 중 국내로 들어올 예정인 것으로 전해졌다.
김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사