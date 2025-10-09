김영록 지사, 광양 으뜸마을 찾아 현장 민심 청취

9일 ‘청정전남 으뜸마을’ 광양 교촌마을서 현장 좌담회

김영록 전라남도지사가 추석 연휴 마지막 날인 9일 청정전남 으뜸마을 만들기 사업을 추진중인 광양시 광양읍 교촌마을을 방문, 주민들과 인사를 나누고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사는 9일 ‘청정전남 으뜸마을’인 광양 교촌마을을 찾아 주민들과 소통하며 현장 민심을 살폈다.

김영록 전라남도지사가 추석 연휴 마지막 날인 9일 청정전남 으뜸마을 만들기 사업을 추진중인 광양시 광양읍 교촌마을을 방문, 주민들과 현장 좌담회를 갖고 건의 및 애로사항을 청취하고 있다. 전남도 제공

김영록 전라남도지사가 추석 연휴 마지막 날인 9일 청정전남 으뜸마을 만들기 사업을 추진중인 광양시 광양읍 교촌마을을 방문, 주민들과 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공