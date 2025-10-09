[속보] “1등급 40개 중 25개 복구…15일부터 속도 낼 것”

윤호중 행정안전부 장관이 지난 8일 국가정보자원관리원 대전센터를 방문하여 화재로 서비스가 중단된 행정정보시스템 복구현장을 점검하고 있다. 연합

국가정보자원관리원 화재로 가동이 중단된 정부 행정정보시스템 709개 중 1등급 핵심 시스템은 40개로 집계됐다. 이