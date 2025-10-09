시사 전체기사

추석 끝자락, 귀경 인파로 북적이는 서울역

입력:2025-10-09 13:53
추석연휴 마지막 날이자 한글날인 9일 서울 용산구 서울역에서 귀경객들이 기차에서 내려 이동하고 있다.




이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

