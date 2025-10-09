대전시 ‘미래두배 청년통장’ 신청 모집…올해 1500명

지난해 모집 인원 1000명에 1만5054명이 신청할 정도로 높은 경쟁률을 기록한 만큼 시는 올해 1500명으로 모집 인원을 확대했다.

선발 기준은 소득과 대전시 거주기간, 연령을 종합해 최종 선정하며 결과는 12월 26일 발표된다.

미래두배 청년통장 홈페이지에서 온라인으로 신청할 수 있다.

구체적인 요건 및 구비서류는 시 홈페이지 시정소식, 대전청년포털, 미래두배 청년통장 홈페이지에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다.

이장우 대전시장은 “미래두배 청년통장은 우리 지역 청년들의 근로의욕을 높이고 자립 기반을 다질 수 있도록 돕는 핵심 사업”이라며 “모집 인원을 크게 확대한 만큼 성실히 일하는 청년들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.