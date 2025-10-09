대구 공직사회 ‘MZ 퇴사 막아라’ 안간힘

국민 AI 이미지

10년 이상 재직한 고참 공무원만 대상이었던

대구시는 저연차 공무원을 위한 장기재직휴가 이외에도 점심 식사 위주의 회식문화 유도, 자유로운 연가·육아시간 사용 독려 등 MZ세대 공무원들을 붙잡기 위한 다양한 정책을 추진 중이다.

대구시교육청에 따르면 지난해 조기 퇴직한 지역 저연차 교육 공무원은 15명이다. 올해 상반기에도 이미 11명이 조기 퇴직한 것으로 조사됐다.