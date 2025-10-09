이강덕 포항시장, 영국·아이슬란드 방문…글로벌 비즈니스 외교 본격화
국제학교 유치·북극 협력 네트워크 구축 등 미래 전략 행보
이강덕(사진) 경북 포항시장이 12~19일 영국과 아이슬란드를 잇는 ‘글로벌 비즈니스 외교’ 행보에 나선다. 이번 방문은 국제학교 유치와 북극 협력 네트워크 구축 등을 위한 전략의 일환으로 추진된다.
9일 포항시에 따르면 방문단은 영국 유니버시티 칼리지 런던(UCL)을 찾아 기후변화와 지속가능한 도시를 위한 공동 협력 방안을 논의한다.
또 웨일즈 브레콘의 크라이스 칼리지를 방문해 유·초·중등 통합교육 모델과 기숙형 국제학교 운영 현장을 살펴보고 포항형 국제학교 설립 추진을 위한 실질적 협력체계를 구축할 예정이다.
이어 아이슬란드 레이캬비크에서 열리는 북극 관련 최대 규모의 국제 포럼 ‘북극서클총회’에 참석해 북극 협력 기반의 글로벌 산업 네트워크 강화에 나선다.
시는 대한민국 지자체 최초로 ‘비즈니스 세션’을 개최하고 이강덕 시장이 직접 연사로 나서 탄소중립, 기후대응, 북방물류 등 포항의 혁신 전략과 신산업 비전을 세계 무대에 소개한다.
이 시장은 방문 기간 중 북극서클총회 의장, 아이슬란드 총리, 환경에너지기후부 장관, 외교부 장관, 레이캬비크 시장 등 주요 인사와 차례로 만나 북방경제 및 신에너지 분야 교류·협력 방안을 논의할 계획이다.
이외에도 북극경제이사회, 북극대학연합, 북극시장포럼 등 북극 관련 기관장과의 만남을 통해 아시아 북극항로 거점도시로의 포항의 위상을 강화해 나간다.
이강덕 포항시장은 “국제적 교육 인프라와 북극협력 네트워크는 포항의 미래 성장 전략의 핵심”이라며 “이번 방문을 계기로 글로벌 산업 협력의 폭을 넓히고, 포항을 세계가 주목하는 도시로 만드는 데 힘을 쏟겠다”고 말했다.
