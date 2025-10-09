시사 전체기사

‘개항도시 인문학 시즌8’ 오는 14일 개최

입력:2025-10-09 12:20
수정:2025-10-09 12:21
‘역사를 말하다’ 주제로
전문 강사진 강의 펼쳐


‘개항도시 인문학 시즌8’(포스터)이 오는 14일부터 ‘역사를 말하다’를 주제로 인천 중구 개항로 북카페 개항도시에서 열린다. 이번 강연은 한국레저경영연구소가 주최하고 개항도시 책마을이 주관한다.

이번 시즌은 문화·한일관계·환경·교육 등 다양한 분야의 역사를 통해 우리 사회를 성찰하는 고품격 인문학 강연으로 기획됐다.

강사진으로는 최석호 한국레저경영연구소장, 호사카유지 세종대 교수, 김성현 광명자치대학 학과장, 이재정 전 통일부 장관이 나선다.

강연자들은 각각 ‘미국 엔터테인먼트 전성시대’(최석호) ‘신친일파’(호사카유지) ‘초록생각’(김성현) ‘한반도 평화의 길’(이재정) 등의 저서를 낸 분야별 전문가들이다.

주최 측은 “역사를 통해 현재를 성찰하고 미래의 방향을 제시하는 시간을 마련하고자 한다”고 밝혔다.

김동규 기자 kkyu@kmib.co.kr

