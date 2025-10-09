‘개항도시 인문학 시즌8’ 오는 14일 개최

‘역사를 말하다’ 주제로

전문 강사진 강의 펼쳐

열린다. 이번 강연은 한국레저경영연구소가 주최하고 개항도시 책마을이 주관한다.

최석호 한국레저경영연구소장,

호사카유지 세종대 교수,

김성현 광명자치대학 학과장,

이재정 전 통일부 장관이 나선다.