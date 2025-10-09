시사 전체기사

[속보] 김민석 국무총리, ‘종교단체 경선 동원 의혹’ 경찰에 고발당해

입력:2025-10-09 11:37
수정:2025-10-09 11:40
김민석 국무총리가 9일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 579돌 한글날 경축식에서 축사하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 소속 이종배 서울시의원은 ‘종교단체 경선 동원’ 의혹과 관련 김민석 국무총리를 직권남용, 청탁금지법, 정치자금법, 정당법 위반 등의 혐의로 9일 경찰에 고발했다.

이 시의원은 고발장 접수에 앞서 서울경찰청 앞에서 기자회견을 열고 “김 총리와 김경 서울시의원이 모종의 공모를 했을 가능성을 배제할 수 없다”고 주장했다.

이어 “만약 이들이 당원 모집을 공모했다면 심각한 국기 문란 사건이고, 김 총리가 사전 선거 운동 차원에서 당원 모집에 가담했다면 이는 민주주의를 훼손한 중범죄”라고 덧붙였다.

앞서 진종오 국민의힘 의원은 지난 1일 김 시의원이 특정 종교단체 신도 3000명을 민주당에 입당시켜 내년 지방선거 경선에서 김 총리에게 투표하게 하려 한 정황이 드러났다며 관련 녹취를 공개했다.

김 시의원은 의혹 제기에 민주당을 탈당했고, 진 의원을 허위사실에 의한 명예훼손 혐의 등으로 경찰에 고소했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

