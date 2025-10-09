[속보] 김민석 국무총리, ‘종교단체 경선 동원 의혹’ 경찰에 고발당해
국민의힘 소속 이종배 서울시의원은 ‘종교단체 경선 동원’ 의혹과 관련 김민석 국무총리를 직권남용, 청탁금지법, 정치자금법, 정당법 위반 등의 혐의로 9일 경찰에 고발했다.
이 시의원은 고발장 접수에 앞서 서울경찰청 앞에서 기자회견을 열고 “김 총리와 김경 서울시의원이 모종의 공모를 했을 가능성을 배제할 수 없다”고 주장했다.
이어 “만약 이들이 당원 모집을 공모했다면 심각한 국기 문란 사건이고, 김 총리가 사전 선거 운동 차원에서 당원 모집에 가담했다면 이는 민주주의를 훼손한 중범죄”라고 덧붙였다.
앞서 진종오 국민의힘 의원은 지난 1일 김 시의원이 특정 종교단체 신도 3000명을 민주당에 입당시켜 내년 지방선거 경선에서 김 총리에게 투표하게 하려 한 정황이 드러났다며 관련 녹취를 공개했다.
김 시의원은 의혹 제기에 민주당을 탈당했고, 진 의원을 허위사실에 의한 명예훼손 혐의 등으로 경찰에 고소했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사