오세훈 “민생쿠폰, 운동권 논리…미래세대 약탈”

오세훈 서울시장. 연합뉴스

청년의 어깨에 얹을 것은 쿠폰이 아니라 경쟁력이어야 합니다”로 시작하는 글을 올렸다.

어떤 브랜드도 생산해본 일 없는 운동권 진영은 변화의 순간마다 늘 같은 태도였다”며 “청계천 복원도, 한강 르네상스도 무조건 반대했을 뿐이다. 그들의 논리대로 했다면 오늘의 서울은 ‘케이팝 데몬 헌터스의 도시’가 아니라 ‘멈춘 도시’가 됐을 것”이라고 주장했다.