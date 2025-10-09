與 “김현지, 국감 출석할 듯…당·정·대 엇박자 없다”

김현지 대통령실 제1부속실장. 연합뉴스

박수현 더불어민주당 수석대변인은 김현지 대통령실 제1부속실장의 국정감사 출석 논란에 대해 “출석하는 것으로 알고 있다”고 밝혔다.

여기에 대해서 대통령실의 뜻이 어쨌든지 간에 그것을 합의해 줄 여당이 어디 있나”라고 강조했다.

그러면서도 “다 공개할 수 없을 정도로 긴밀한 소통체계를 갖고 있다”며 “정청래 민주당 대표는 대통령실과 거의 매일 소통하고 필요하면 하루에 2~3차례씩 소통하고 있다”고 말했다.