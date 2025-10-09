시사 전체기사

유서에 가장 많이 등장하는 단어 1위는…‘엄마’

입력:2025-10-09 09:49
공유하기
글자 크기 조정
한국생명존중희망재단 보고서

유서에서 가장 많이 등장하는 단어는 ‘엄마·어머니·어머님’ ‘아빠·아버지’ 등 가족 관련 명사인 것으로 나타났다.

한국생명존중희망재단은 2013~2020년 전체 자살 사망 10만2538건을 대상으로 자녀, 부모, 배우자 등을 살해한 후 자살한 사망자와 그 외 자살 사망자의 특성을 분석한 보고서 ‘유서 분석을 통한 살해 후 자살의 특성 연구’를 최근 공개했다.

보고서에서 재단과 한국과학기술원(KAIST) 뇌인지과학과 연구팀은 ‘살해 후 자살’ 사망자 유서 215건, 그 외 자살 사망자 유서 3만7735건 가운데 각각 209건, 418건을 추출해 자연어 처리로 분석했다.

보고서에 따르면 살해 후 자살 사망자 유서에선 전체 7015개의 명사 중 ‘엄마·어머니·어머님’이 246회(3.5%)로 가장 많았고 ‘아빠·아버지’가 149회(2.1%)로 뒤를 이었다.

그 외 자살 사망자 유서에서는 총 1만3673개 명사가 확인됐다. 이 경우 역시 마찬가지로 ‘엄마·어머니·어머님’(522회·3.8%)과 ‘아빠·아버지’(414회·3.0%)가 가장 많이 등장했다. 이는 본인의 엄마나 아빠를 향한 메시지나 자신을 엄마나 아빠로 지칭한 표현 등을 모두 포함한 것이다.

일반 자살자의 유서에는 엄마·아빠 외에 ‘사람’(1.7%) ‘아들’(1.6%) ‘말’(1.6%) ‘가족’(1.2%) 등이 자주 나왔다.

반면 살해 후 자살 사망자의 유서엔 ‘돈’(1.7%)이 세 번째로 높은 비중을 차지했다. 그 외 자살 사망자 유서에서는 1.2%에 그쳤다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“싸워 이기면 400만원 갚을게”…폭행·협박 20대의 최후
유서에 가장 많이 등장하는 단어 1위는…‘엄마’
손예진 “내 연기 무뎌지지 않았길…‘멜로’ 걱정이지만, 행복”
겨울철 기승부리는 초미세먼지 ‘55%’ 중국에서 유입
“따라해야 하나”…외국인, 순매수 10개 종목 수익률 개미 4배
트럼프 “이스라엘·하마스 평화구상 1단계 서명…화평하게 하는 자는 복이 있다!”
신규 개업 공인중개사 ‘월 600명 미만’…역대 최소 왜?
한국인 탑승 가자지구 구호선박, 이스라엘에 나포
국민일보 신문구독