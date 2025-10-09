오전 9시부터 귀경 정체 시작…부산→서울 7시간

추석 연휴 엿새째인 지난 8일 서울 서초구 잠원나들목 인근 경부고속도로 하행선(오른쪽)이 차량들로 붐비고 있다. 연합뉴스

연휴 마지막 날이자 한글날인 9일 귀경·나들이 차량이 몰리면서 주말보다 서울 방면 주요 고속도로가 다소 혼잡한 상황이다.

▲상행선

부산~서울 7시간

대구~서울 5시간30분

광주~서울 5시간30분

대전~서울 2시간10분

강릉~서울 3시간40분

울산~서울 6시간20분

목포~서울 6시간10분



▲하행선

서울~부산 5시간40분

서울~대구 4시간40분

서울~광주 3시간30분

서울~대전 1시간50분

서울~강릉 4시간

서울~울산 5시간20분

서울~목포 4시간10분

