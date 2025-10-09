이대통령 “문화강국 대한민국의 꿈, 한글로 실현”

이재명 대통령과 김혜경 여사가 추석 연휴 이틀째인 지난 4일 한복 차림으로 영상 메시지를 통해 명절 인사를 전하고 있다. 연합뉴스

한글은 빼어나고 독창적일 뿐 아니라, 우리 민족의 지혜와 역사가 오롯이 응축된 문화유산 그 자체”라며 “

당시 지배층의 반대를 이겨내고 ‘백성들이 쉽게 익혀 날마다 쓰도록’

만들어진 한글에는 민주주의와 평등, 국민주권 정신이 깊게 배어 있다”고 강조했다.

평범한 백성들이 한글을 통해 자유롭게 소통하며 뜻을 펼칠 수 있는 나라, 한글이 그린 세상은 바로 ‘국민이 주인인 나라‘의 또 다른 모습”이라고 덧붙였다.

세계가 우리의 소설을 읽고, 우리의 노래를 따라 부르며, 우리 영화와 드라마에 울고 웃는 ‘문화강국 대한민국의 꿈’이 한글을 통해 현실이 되고 있다”고 설명했다.