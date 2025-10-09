전남도, 남도국제미식산업박람회장서 ‘남도 주류페스타’ 개최
10~12일 박람회장 특설무대 무료존서 개최
60여종 전통주 시음·칵테일쇼·DJ파티 등 다채
전남도가 10일부터 3일간 2025남도국제미식산업박람회장 특설무대 무료존에서 전남의 전통주를 흥겹게 즐기고 체험할 수 있는 ‘2025 남도 주류페스타’를 개최한다.
2025남도국제미식산업박람회 연계 행사로 개최되는 이번 주류 페스타는 ‘술을 Style 있게!’를 주제로 진행된다. 60여종 전통주 시음·판매, 칵테일쇼, 유명가수 공연이 펼쳐진다. 체험 프로그램은 전통주 만들기, 남도주류 컬링, 남도주류 라이더 등이 다양하게 마련돼 축제장을 찾는 관람객들의 오감을 사로잡을 예정이다.
10일 오후 6시30분에 열리는 개막 이벤트는 주류와 음악이 어우러진 ‘남도주류 칸타빌레’로 문을 연다. 전통주 칵테일쇼를 시작으로 김하은 소믈리에와 임희원 셰프가 함께하는 ‘전통주 주담회’, 가수 조째즈, DJ 안소미 등 유명 아티스트의 축하 공연, 경품이벤트가 이어지며 축제 분위기를 고조시킬 예정이다.
11일엔 남도주류 에너지 업 파티 ‘인생한잔 파티’가 펼쳐진다. 정준하&스윗소로우, DJ상호상민의 공연과 관객 참여형 랜덤 게임 등 젊은 층의 참여를 이끌고 흥을 돋울 전망이다.
마지막 날인 12일엔 전통주를 활용한 ‘남도주류 경매쇼’와 풍성한 경품 이벤트가 진행돼 관람객들에게 색다른 재미와 행운을 선사할 예정이다.
축제기간 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 체험 콘텐츠도 풍성하게 마련됐다. ‘남도 양조장 전통주 만들기’, ‘남도주류 컬링’, ‘남도주류 라이더’, 남도술독 바스켓, ‘남도 주류퐁’, ‘남도의 거탑’ 등 다채로운 체험 프로그램을 통해 남도의 술을 직접 맛보고, 만들고, 즐길 수 있다.
유현호 전남도 관광체육국장은 9일 “이번 주류페스타는 남도의 전통주를 가장 힙하고 흥겹게 즐길 수 있는 콘텐츠로 풍성하게 준비했다”며 “주류페스타와 더불어 2025남도국제미식산업박람회장에서도 가족·친지·연인들과 함께 남도미식과 전통주의 매력을 한껏 만끽하시길 바란다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
