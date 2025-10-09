전남도가 개발한 고품질 ‘새청무’ 쌀 본격 수확 돌입
벼재배 면적 62%·전국 단일품종 17% 점유…밥맛·품질 우수
햇반 출시 등 전국유통망 공급확대…미국 등 해외수출 성과도
전남도 주력 품종인 ‘새청무’ 쌀이 본격 수확기에 들어섰다. ‘새청무’는 밥맛이 뛰어나고 품질이 우수해 전남도가 집중 보급하고 있는 전략품종이다.
새청무 쌀은 2017년 전남도 농업기술원에서 개발한 품종으로, 전남 벼재면적의 62% 전국 단일품종 17%를 점유하고 있다.
가장 큰 특징은 재배 안전성을 기본으로 다른 품종에 비해 밥맛이 뛰어나고 찰기가 좋으며, 쌀알이 크고 윤기가 나는 편으로 건강을 중요시하는 소비자들과 재배농가들에게 점차 그 인지도가 높아지고 있다.
새청무 쌀은 지난 ‘제26회 전국 고품질 쌀 생산 우수 쌀전업농 선발대회’에서 대통령상 및 국무총리상을 휩쓸기도 했다. 올해 23년째 이어지고 있는 ‘전남 10대 고품질 브랜드쌀’ 중 9개의 브랜드 쌀이 ‘새청무’ 품종이다.
밥맛 좋은 쌀 선택의 기준이 되고있는 단백질 함량도 최저 5.62%를 유지하고 있다. 전남 10대 고품질 브랜드 쌀 또한 단백질 함량 최고 등급인 6.0%를 평균적으로 나타내고 있다. 2027년부터 쌀 단백질 함량 의무화가 시행되면 전남 쌀 유통 확대가 기대된다.
전남도는 새청무 쌀 소비촉진을 위해서 얌샘김밥에 130t의 새청무쌀을 공급했다. 샘플쌀 제공과 매장 현판(스티커) 제작 등을 지원해 전국 유통망과 연계한 안정적 공급 기반을 마련했다. CJ제일제당과 새청무 쌀 상품화 업무협약을 맺고 1만t 공급, 햇반을 출시했다.
새청무 쌀은 그 품질을 인정받아 국내뿐만 아니라 미국, 일본, 몽골, 프랑스 등 약 1008t이 수출됐다. 수요 확대에 힘입어 수출 시장을 더욱 넓혀갈 계획이다.
박상미 전남도 농식품유통과장은 9일 “새청무 쌀은 전남 농업인이 정성으로 길러낸 대표브랜드”라며 “맛과 품질 모두 우수한 새청무 쌀이 전국 소비자에게 사랑받도록 적극 지원하겠다”고 강조했다.
전남도는 추석 이후 쌀이 본격적으로 풀리기 시작하면 수도권 대상 쌀 소비촉진 활동과 아침밥 먹기 캠페인 및 옥외광고 게시 등 다양한 홍보활동을 추진할 계획이다.
