전남도가 개발한 고품질 ‘새청무’ 쌀 본격 수확 돌입

벼재배 면적 62%·전국 단일품종 17% 점유…밥맛·품질 우수



햇반 출시 등 전국유통망 공급확대…미국 등 해외수출 성과도

새청무. 전남도 제공

전남도 주력 품종인 ‘새청무’ 쌀이 본격 수확기에 들어섰다. ‘새청무’는 밥맛이 뛰어나고 품질이 우수해 전남도가 집중 보급하고 있는 전략품종이다.