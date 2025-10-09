전남도, 순천 입점 코스트코와 소상공인 간 상생발전 추진

500억 규모의 저리 경영안정자금 공급·특별보증 지원



코스트코·순천시·순천시소상공인연합회 상생발전협의체 구성

김영록 전라남도지사가 30일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더호텔에서 ㈜코스트코리아-전라남도·순천시·광양만권경제자유구역청 투자협약을 체결하고 있다. 이날 협약식에는 김영록 전남도지사, 조민수 ㈜코스트코리아 대표, 노관규 순천시장, 구충권 광양만권경제자유구역청장 등 관계자들이 참석했다. 이번 협약으로 코스트코리아는 순천시 해룡면 선월하이파크 단지 일원에 1천20억 원을 투자, 창고형 대형할인매장 및 주유소, 주차장을 건립해 정규직 250여명을 고용할 예정이다. 전남도 제공

전남도는 코스트코코리아의 순천 선월지구 투자 유치를 계기로 소상공인과의 상생발전도 본격 추진한다고 9일 밝혔다.