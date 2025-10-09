경기도, 5070세대 ‘재취업 기회’ 일자리박람회 14일 킨텍스서 연다
경기도와 경기도일자리재단은 오는 14일 고양 킨텍스에서 ‘경기도 5070 일자리 박람회’를 개최한다고 9일 밝혔다.
50~70대 중장년 구직자와 기업의 직접 연결을 통해 재취업 기회를 넓히기 위해서다. 경기 북부권 중심이다.
박람회에는 채용기업 100여 곳, 유관기관 40 곳이 참여한다.
현장에서 이력서 접수 및 면접을 진행하며 커리어코칭·이력서 컨설팅·재무 상담 등 다양한 취업지원 서비스와 챗지피티(ChatGPT) 활용 이력서 작성·최신 채용 트렌드 강연 등 특화 학습관 프로그램도 운영된다.
경기도는 이번 북부권 박람회에서 지역 고용 현안을 반영한 다양한 일자리 기회를 제공한다며 많은 구직자들의 참여를 기대한다고 말했다.
50~70대 구직자는 박람회 누리집(www.5070job.com) 또는 전화(1660-3352)를 통해 사전 신청할 수 있으며, 당일 현장 등록 후에도 참여 가능하다.
이번 박람회는 ‘경기 5070 그레잇잡투어’ 사업의 하나로 진행된다. 경기 5070 그레잇잡투어는 인구구조 변화와 중장년 구직 수요 증가에 대응해 재취업 지원과 상시 채용 환경 조성을 위한 50~70대 중장년 특화 일자리박람회로, 7월부터 12월까지 남·북부 광역박람회 및 시·군별 지역박람회를 진행 중이다.
지난 7월 수원 메쎄에서 열린 남부권 박람회에는 4800여 명이 참여해 성황을 이룬 바 있다.
정두석 경기도 경제실장은 “이번 박람회는 변화하는 고용환경 속에서 5070 세대가 다시 도전할 수 있는 기회를 마련하고, 지역 고용서비스와 기업을 직접 연결하는 소중한 플랫폼”이라며 “많은 중장년 구직자들이 현장을 찾아 실제 채용성과로 이어가길 기대한다”고 말했다.
