美 국무부 디솜버 동아태차관보 상원 인준 통과…한반도 정책 총괄

트럼프 지명 7개월만에 취임

국무부 군비통제, 국제안보 담당 차관도 상원 인준

마이클 디솜버 미국 국무부 동아시아·태평양(동아태) 차관보. 설리번 크롬웰 법률회사 홈페이지 캡처

디솜버는 트럼프 1기인 2020년 3월부터 이듬해 1월 20일 트럼프 임기 마지막까지 태국 대사를 지냈다. 배우자가 한국계로 디솜버 역시