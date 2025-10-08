노벨화학상 ‘금속·유기 골격체 개발’ 일본 교수 등 3인
일본, 생리의학상 이어 또 수상자 배출
올해 노벨화학상은 ‘금속-유기 골격체’(Metal-Organic Frameworks·MOF)라는 새로운 분자 구조를 만든 과학자 3인방에게 8일(현지시간) 돌아갔다.
특히 일본은 지난 6일 노벨생리의학상에 이어 화학상 수상자도 배출하며 ‘과학 강국’ 면모를 과시했다.
스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 기타가와 스스무(74) 일본 교토대 교수, 리처드 롭슨(88) 호주 멜버른대 교수, 오마르 M. 야기(60) 미국 UC버클리대 교수를 노벨화학상 수상자로 선정했다고 이날 발표했다.
하이너 링케 노벨화학위원회 위원장은 “MOF는 엄청난 잠재력을 갖고 있다”면서 “새로운 기능을 지닌 맞춤형 물질을 만들 수 있는 예전에는 예견하지 못했던 기회들을 마련해줬다”고 설명했다.
MOF는 금속 이온을 유기 분자로 연결해 만든 결정 구조인데, 내부에 수많은 미세 구멍이 있어 다른 분자들이 드나들 수 있다.
이를 활용해 사막 공기에서 수분을 채취해 물로 만들고 공기 중 이산화탄소를 포집해 기후위기에 대응하는 기술 등이 개발됐다.
노벨위원회는 롭슨 교수가 1989년 구리 양이온을 중심으로 해서 마치 다이아몬드와 비슷하나 그 속에 빈 공간이 매우 많은 MOF 구조를 만들었다고 설명했다. 다만 구조가 불안정해 쉽게 붕괴한단 단점이 있었다.
기타가와 교수는 이후 MOF 구조 안으로 기체가 자유롭게 드나들 수 있으며, MOF를 유연하게 만드는 것도 가능하다는 사실을 입증했다. 야기 교수는 튼튼하고 안정적인 MOF를 만드는 데 성공했다.
수상자에게는 상금 1100만 스웨덴 크로나(약 16억6500만원)가 수여된다. 상금은 똑같이 나눠 갖는다.
노벨화학상 시상을 끝으로 올해 노벨과학상(생리의학·물리학·화학) 시상은 마무리됐다. 노벨위원회는 9일 문학상, 10일 평화상, 13일 경제학상 수상자를 차례로 발표할 예정이다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
