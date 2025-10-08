시사 전체기사

공영민 고흥군수, ‘깨씨무늬병’ 피해 현장 점검…확산 방지 총력 대응

입력:2025-10-08 18:44
공유하기
글자 크기 조정

농가 피해 최소화 위한 농업재해 인정·정부 수매 확대 적극 건의

공영민 고흥군수, 벼 ‘깨씨무늬병’ 피해 현장 점검. 고흥군 제공

공영민 전남 고흥군수가 8일 벼 ‘깨씨무늬병’ 피해 현장을 직접 점검하며, 피해 최소화와 확산 방지를 위한 총력 대응에 나섰다.

공 군수는 최근 고온다습한 날씨로 인해 확산 되고 있는 벼 깨씨무늬병 피해 현장을 방문해 병해 발생 상황을 확인하고, 농가의 애로사항과 건의사항을 청취했다.

이날 현장에는 농업정책과장 등 군관계자, 포두면장, 지역 농업인 등이 함께 참여해 병해 확산 원인과 대응 방안을 논의했다.

공영민 고흥군수, 벼 ‘깨씨무늬병’ 피해 현장 점검. 고흥군 제공

벼 깨씨무늬병은 고온다습한 기후와 배수 불량, 토양 양분 불균형 등이 복합적으로 작용해 발생하며, 올해는 예년보다 피해 확산 속도가 빠르게 진행되고 있다.

군은 병해 발생 지역 3862농가(약 7882ha)에 벼 깨씨무늬병 방제약제를 지원했다. 내년도 재배를 대비해 규산질 비료 살포를 장려하고, 수확기에는 볏짚환원과 겨울철 퇴비 투입 등 토양 비옥도 향상과 병원균 밀도 저감을 위한 농가교육을 지속적으로 추진할 계획이다.

공 군수는“쌀 생산비 상승과 병해충 확산으로 농민들의 어려움이 커지고 있다”며 “벼 깨씨무늬병 피해를 농업재해로 인정하고 피해를 입어 양분이 공급되지 않아 품질이 저하된 벼도 전량 정부수매가 이뤄질 수 있도록 관련 부처에 적극 건의했다”고 말했다.

고흥=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
신규 개업 공인중개사 ‘월 600명 미만’…역대 최소 왜?
한국인 탑승 가자지구 구호선박, 이스라엘에 나포
고속도로 휴게소서 추락한 SUV…나무에 걸려 구사일생
캄보디아서 실종된 40대 男, 결국 ‘혼수상태’ 발견
“자고 일어나면 수억원 올라… 없어서 못팔아” 비쌀수록 잘팔리는 최상급지
李대통령 부부 출연하자 ‘역대 최고 시청률’…‘냉부해’ 8.9%
‘악취 주범’ 은행나무 열매를 없애라…서울 곳곳에서 총력전
연락두절 노벨상 수상자, 왜?…소식 모른 채 하이킹 중
국민일보 신문구독