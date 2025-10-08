순천만국가정원, 추석 연휴 관람객 300만 돌파…하루 5만명 이상 방문

자연과 사람…‘모두가 행복한 정원’ 입증

순천만국가정원 낙우송길 관람객들. 순천시 제공

전남 순천만국가정원이 추석 명절 연휴 동안 다채로운 프로그램과 함께 관람객들로 북적이며 전국 최고 관광지로 자리매김하고 있다.

연휴 기간 하루 평균 5만명이 넘는 관람객이 정원을 찾아 가족·연인·친구와 함께 웃음과 여유를 즐기며 활기찬 명절의 정취를 더했다.

전통 윷놀이를 즐기고 있는 관람객들. 순천시 제공

순천만국가정원 300만 번째 방문관광객(서울시 은평구 3대가족) 순천시 제공

봉화언덕을 오르는 관람객들. 순천시 제공