순천만국가정원, 추석 연휴 관람객 300만 돌파…하루 5만명 이상 방문
자연과 사람…‘모두가 행복한 정원’ 입증
전남 순천만국가정원이 추석 명절 연휴 동안 다채로운 프로그램과 함께 관람객들로 북적이며 전국 최고 관광지로 자리매김하고 있다.
연휴 기간 하루 평균 5만명이 넘는 관람객이 정원을 찾아 가족·연인·친구와 함께 웃음과 여유를 즐기며 활기찬 명절의 정취를 더했다.
노리개와 복주머니를 나눠주는 한복데이, ‘추석 인생네컷’ 등 이벤트도 큰 호응을 얻었다. 30만평에 이르는 국가정원 곳곳이 세대와 취향을 아우르는 체험과 포토존으로 하루 종일 왁자지껄하고 행복이 넘치는 명절 분위기를 자아내고 있다.
또한 3대가 함께 즐길 수 있는 다양한 체험이 이어졌다. ‘대형 보름달 포토존’에서는 소원을 비는 가족들의 발길이 끊이지 않았고, 대형 윷놀이와 제기차기 등 전통 놀이마당도 큰 호응을 얻었다.
전통 기악과 현악 공연이 더해져 웃음과 음악이 어우러지며, 정원은 명절의 흥과 가족의 온기로 가득했다. 고향을 찾은 귀성객과 관광객이 함께 어우러지며, 순천만국가정원은 세대와 지역을 넘어 따뜻한 ‘정원 한가위’의 풍경을 선사하고 있다.
특히 순천만국가정원은 8일 누적 관람객 300만명을 돌파하며, 대한민국 제1호 국가정원으로서의 저력을 다시 한번 확인했다.
이번 추석 연휴 기간에는 외국인 방문객 비중이 눈에 띄게 증가했다. 300만 번째 관람객 역시 서울시 은평구에서 온 3대 가족으로 ‘모두가 행복한 정원도시’를 입증하는 상징적인 순간을 완성했다.
이 가족 일행은 “이렇게 넓고 아름다운 정원은 처음이에요. 끝없이 펼쳐진 풍경 속에서 자연이 저를 감싸안는 느낌이었어요. 다음에는 가족과 함께 다시 오고 싶다어요”면서 깊은 감동을 전했다.
외국인 대상으로 영문 리플릿뿐만 아니라 실시간 도슨트와 AI 통역‧안내 서비스를 도입하여, 외국인들이 정원을 불편함 없이 즐기고 편안하게 관람할 수 있는 환경도 조성했다.
노관규 순천시장은 “이번 추석 연휴는 가족과 함께 정원에서 여유를 즐기며, 정원에서 느낀 따뜻한 감동이 마음의 치유와 회복으로 이어지길 바란다”고 말했다.
이어 “300만 번째 관람객 돌파라는 뜻깊은 성과를 계기로, 순천만국가정원이 세계 속 정원문화의 중심으로 성장해 나가는 의미 있는 이정표가 될 것이다”고 덧붙였다.
