오늘의 날씨 - 오후 (2025년 10월 08일)

입력:2025-10-08 17:31
10월 8일 수요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 대부분 지방이 흐린 날씨를 보이고 있고, 서울·경기·제주 지방은 구름이 많으며, 강원 지방은 맑은 날씨를 보이고 있습니다.

현재 기온은 서울 25도, 인천 25도, 수원 26도, 춘천 25도, 강릉 20도, 청주 25도, 대전 25도, 전주 27도, 광주 27도, 대구 25도, 부산 24도, 제주 24도 입니다.

내일 아침기온은 서울 18.0도, 인천 18.0도, 수원 19.0도, 춘천 15.0도, 강릉 16.0도, 청주 18.0도, 대전 18.0도, 전주 19.0도, 광주 20.0도, 대구 19.0도, 부산 20.0도, 제주 22.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

