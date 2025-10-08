‘신흥 강자’ 김민솔, 신설 K-FOOD놀부·화미 마스터즈서 2연승 도전…“컨디션 삿감 다 좋다”

10일부터 사흘간 경기 용인 88CC서 개최

시즌 다승 공동 1위 방신실과 이예원 출전

대상과 상금 1위 유현조와 노승희도 출사표

오는 10일 경기도 용인시 88CC에서 열리는 KLPGA투어 K-FOOD놀부·화미 마스터즈에서 2개 대회 연속 우승에 도전하는 김민솔. KLPGA

오는 10일 경기도 용인시 88CC에서 열리는 KLPGA투어 K-FOOD놀부·화미 마스터즈에서 시즌 두 번째 우승에 도전하는 유현조. 그는 올 시즌 대상 포인트 1위를 달리고 있다. KLPGA

오는 10일 경기도 용인시 88CC에서 열리는 KLPGA투어 K-FOOD놀부·화미 마스터즈에서 시즌 두 번째 우승에 도전하는 노승희. 직전 대회에서 올 시즌 첫 컷 탈락의 고배를 마신 노승희는 이번 대회에서 명예 회복에 나선다. KLPGA

오는 10일 경기도 용인시 88CC에서 열리는 KLPGA투어 K-FOOD놀부·화미 마스터즈 대회 공식 포스터. 이 대회는 올해 신설됐다. KLPGA

달콤한 한가위 휴식기를 보낸 김민솔(19·두산건설)이 내친 김에 2개 대회 연속 우승 사냥에 나선다.



오는 10일부터 12일까지 사흘간 경기도 용인시 88CC(파72)에서 열리는 KLPGA투어 K-FOOD놀부·화미 마스터즈(총상금 12억 원·우승상금 2억 1600만 원)가 출격 무대다.



이 대회는 지난 8월, 건강한 식문화로 자리잡은 ‘K-푸드’의 세계화에 앞장서고 있는 프랜차이즈 기업 놀부와 식재료원료 회사인 화미가 KLPGA와 연을 맺으며 탄생했다.



김민솔은 한가위 연휴 시작 전인 지난 4일 끝난 동부건설·한국토지신탁 챔피언십에서 시즌 2승째를 거두며 투어의 강자로 우뚝 섰다.



그는 그에 앞서 2부인 드림투어에서 활동하다 추천 선수로 출전했던 지난 8월 BC카드·한경 레이디스컵에서 생애 첫 승을 거두면서 이른바 정규직 전환에 성공했다.



김민솔은 “추석 연휴 기간 잘 먹고 잘 쉬어서 컨디션도 좋고 샷 감도 좋은 상태”라며 “2주 연속 우승에 도전하게 된 만큼 잘 준비해서 좋은 결과 만들 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다.



국가대표 출신인 김민솔은 개최 코스인 88CC를 훤히 꿰뚫고 있는 터라 기대가 크다. 그는 88CC장학생 출신으로 이 코스에서 많은 실전 라운드를 했다.



김민솔은 “자주 연습했던 코스에서 열리는 대회라 더욱 기대가 된다”며 “오르막과 내리막이 심한 홀들이 있어 거리 계산에 주의해야 한다. 코스 공략에 신경 쓰면서 매 순간 최선을 다하고 집중해 플레이 하겠다”는 전략을 밝혔다.



가장 강력한 대항마는 올 시즌 우승 1회, 준우승 5회, 3위 2회를 포함하여 ‘톱10’에 11차례나 이름을 올려 현재 상금순위 1위 자리를 지키고 있는 노승희(24·요진건설산업)다.



직전 동부건설·한국토지신탁 챔피언십에서 충격적인 시즌 첫 컷 탈락의 고배를 마신 노승희는 시즌 두 번째 우승으로 명예를 회복하겠다는 각오다.



노승희는“초대 챔피언이 될 수 있는 기회는 대회당 한 번 밖에 없기 때문에 욕심이 난다”라며 “추석 연휴까지 푹 쉬면서 컨디션이 좋아졌다. 이 코스를 쳐 본 적이 없지만 오르막 퍼트를 남기는 공략으로 우승을 노리겠다”고 각오를 다졌다.



위메이드 대상포인트 1위, 상금순위 2위를 달리고 있는 유현조(20·삼천리)도 강력한 우승 후보다. 유현조는 올 시즌 24개 대회에 출전해 우승 1회, 준우승 3회 등 무려 16차례나 ‘톱10’에 입상한 안정된 경기력이 강점이다.



올 시즌 나란히 3승씩을 거둬 다승 공동 1위에 자리한 방신실(21·KB금융그룹)과 이예원(22·메디힐), 시즌 2승으로 상금 순위 4위를 달리고 있는 홍정민(23·CJ)도 강력한 우승 후보다.



이들 외에 올 시즌 위너스 써클에 가입한 선수 전원이 출전자 명단에 이름을 올렸다. 이동은(21·SBI저축은행), 성유진(25)과 김민선7(22·이상 대방건설), 이다연(28), 박현경(25), 배소현(32·이상 메디힐), 이가영(26), 정윤지(25·이상 NH투자증권), 고지우(23), 고지원(21),박보겸(27·이상 삼천리), 박혜준(22·두산건설We’ve), 김민주(23·한화큐셀), 신다인(24) 등이다.



갤러리를 위한 다양한 이벤트와 프로그램을 운영한다. 유료 티켓 구매자 전원에게는 화미가 마련한 조미료 세트가 증정된다. 갤러리 플라자에서는 놀부가 판매하는 분식, 닭강정, 보쌈 등 다양한 먹거리가 제공된다.



티켓 예매와 갤러리 정보는 공식 판매채널인 에티켓(eticketgolf)에서 확인 가능하다. 일일 입장권은 2만 원, 초등학생 이하 및 장애인은 현장 확인 후 무료 입장이 가능하다.



갤러리 주차장은 강남대학교(경기도 용인시 기흥구 강남로 40)에 임시 마련됐다. 셔틀버스는 매 라운드 첫 조 티오프 1시간 전부터 대회 종료 후 1시간까지 20분 간격으로 상시 운행된다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



