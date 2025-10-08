한국인 탑승 가자지구 구호선박, 이스라엘에 나포
한국인 1명을 포함한 활동가들을 태우고 가자지구로 향하던 구호선박이 이스라엘에 나포됐다고 국내 시민단체들이 8일 밝혔다.
팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동과 강정친구들, 개척자들 등은 이날 서울 종로구 주한 이스라엘 대사관 앞에서 기자회견을 열고 “민간 선박 나포를 중단하고 활동가들에 대한 구금을 해제하라”고 촉구했다.
긴급행동 등에 따르면 한국 시간으로 이날 오전 11시40분쯤 ‘가자로 향하는 천개의 매들린 선단’ 배 11척이 이스라엘에 나포됐다. 이 선단엔 한국 국적 활동가 김아현씨도 탑승하고 있었다.
매들린은 지난 6월 그레타 툰베리 등 구호 활동가 12명을 태우고 구호품을 실어 가자지구로 향하다가 이스라엘에 나포된 범선 이름이다.
긴급행동 등은 “주이스라엘 (한국) 대사관은 구금자를 즉시 면담하고 변호사의 조력을 받을 수 있도록 하라”며 “한국 정부와 국회는 이스라엘 국제법 위반과 인권 침해에 강력히 항의하라”고 강조했다.
김씨는 항해를 앞두고 보낸 편지에서 “가로막힌 우리들이 만나는 것, 봉쇄를 깨부수는 것이 이번 항해의 목적”이라며 “제주도, 새만금, 오키나와, 대만, 홍콩, 팔레스타인과 수많은 민중의 연대로 자본과 군사가 만든 봉쇄를 끊어낼 수 있다고 믿는다”고 전했다.
이스라엘은 국제법에 따라 분쟁 지역인 가자지구를 봉쇄하고 있다는 입장이다.
이스라엘군은 가자지구 진입을 시도한 구호선박 40여척을 나포했으며 체포한 활동가 400여명을 차례로 추방하고 있다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사