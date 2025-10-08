해남군, RE100 국가산단 유치 총력…당장 착수 가능 유일한 입지

“모든 것이 준비된 땅…최적지 해남” 부각



글로벌 기업 관심도 집중

RE100 산단조성 정책포럼. 해남군 제공

전남 해남군이 지역 최대 화두인 RE100국가산단 특별법 제정과 국가산단 지정에 속도를 높이고 있다.

솔라시도 기업도시 조감도. 해남군 제공

RE100 산단조성 정책포럼에서 관련 설명하는 명현관 해남군수. 해남군 제공