[속보] 충북 옥천서 규모 3.1 지진…경북에서도 감지
올해 한반도 발생 지진 중 3번째로 강력
추석 연휴인 8일 충북 옥천군 동쪽 17㎞ 지역에서 규모 3.1 지진이 발생했다.
이번 지진은 올해 한반도와 주변 해역에서 발생한 63차례의 규모 2.0 이상 지진 중 3번째로 강력한 것이다.
다만 지진으로 인한 피해 신고나 출동 상황은 없었다.
기상청은 이날 오전 11시49분39초 충북 옥천군 동쪽 17㎞ 지역에서 규모 3.1 지진이 발생했다고 밝혔다. 진앙은 북위 36.28도, 동경 127.76도이며 지진 발생 깊이는 9㎞다.
지역별 최대 계기진도는 충북은 4, 경북·대전·전북·충남은 3, 경남·세종은 2로 나타났다.
계기진도 4는 ‘실내에선 다수가 느끼고, 그릇과 창문 등이 흔들리는 정도의 진동’을 뜻한다.
3은 ‘건물 위층에 있는 사람은 현저히 느끼고 정차한 차가 약간 흔들리는 정도’, 2는 ‘건물 위층이나 조용한 곳에 있는 소수만 느끼는 정도’를 의미한다.
소방당국에 따르면 오후 12시20분 기준 ‘흔들림이 있었다’는 신고는 충북 10건, 대전·전북 1건씩 등 총 12건 접수됐다. 다만 피해 신고나 출동 상황은 없었다.
이번 지진이 발생한 곳은 평소 지진이 자주 일어나는 지역이다.
1978년 9월 16일 규모 5.2의 지진이 발생하기도 했다. 1978년 이후 이번 지진 진앙 반경 50㎞ 내에선 규모 2.0 이상 지진이 총 130차례 있었다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사