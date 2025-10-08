전남 외국인주민 통합지원콜센터 역할 톡톡…생활밀착 지원 강화

10개 국어 지원…출입국·노동 등 다양한 분야 고충해소 도움

전남 외국인주민 통합지원콜센터. 전남도 제공

전남도가 운영하는 외국인주민 통합지원콜센터가 응급의료지원부터 비자 상담까지 생활밀착형 지원으로 도내 외국인주민이 안심하고 정착할 수 있도록 든든한 동반자 역할을 톡톡히 하고 있다.