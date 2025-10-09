전북도, ‘피지컬 AI’ 새시대 여나…차세대 자율 시스템 구축 선도
전북형 피지컬AI 산업 생태계 본격 시동
피지컬AI, 미래 제조업혁신 기술로 부상
이재명 정부가 ‘세계 AI 3대 강국’을 국정 핵심과제로 내세운 가운데 전북특별자치도가 피지컬AI(Physical AI)를 앞세워 미래 제조업의 새 판을 짜고 있다.
피지컬 AI는 인공지능을 로봇이나 스마트 공간 같은 물리적 하드웨어와 결합해, 센서를 통해 현실 세계를 인식하고 스스로 판단·행동하는 시스템이다. 현실 산업의 자동화와 지능화를 이끄는 차세대 핵심 기술로, 글로벌 제조업의 패러다임을 바꿀 게임체인저로 꼽힌다.
전북도는 영세성과 주력 산업의 성장 둔화라는 구조적 한계를 극복하고 급변하는 제조 환경에 선제 대응하기 위한 전략으로 피지컬 AI를 선택했다.
9일 전북도에 따르면 2022년 기준 지역내총생산(GRDP)은 61조원으로 전국 12위 수준에 머물렀다. 도내 제조업체 1만3630개 중 96.7%가 50인 미만 소규모 사업장이며, 종사자 14만1083명 중 84%가 전주·익산·군산·완주·김제 5개 지역에 집중돼 있다. 전북은 산업 구조가 취약하고 지역 편중이 심화된 셈이다.
여기에 미국의 통상정책 변화와 농기계, 자동차부품, 철강 등 특정품목 의존도가 높아 수출 리스크가 커지고 있다. 산업 체질 개선이 시급한 상황이다.
이러한 현실 속에서 피지컬AI는 전북 제조업의 재도약의 해법으로 부상하고 있다. 엔비디아 젠슨 황 CEO가 CES 2025에서 “피지컬AI가 미래를 결정한다”고 강조했듯, 물리 세계와 디지털 기술의 융합은 전통 제조업을 혁신하는 새 물결로 평가받는다.
전북은 특히 피지컬AI 도입에 최적의 환경을 갖췄다. 대량생산보다 다품종·소량생산, 복합공정, 유연생산에 강점을 보이는 피지컬AI는 전북 제조업 구조와 맞닿아 있다.
1차 산업 비중이 전국 대비 10.7%로 높은 점도 강점이다. 농업과 제조업을 결합한 ‘농기계-푸드테크 융복합 모델’은 전북형 피지컬 AI 생태계의 중심 축으로 꼽힌다.
전북의 피지컬AI는 전국 상용차 97%를 생산하는 산업 기반 위에서 농기계 제조부터 스마트팜 운영까지 아우르는 통합 시스템 구축을 목표로 한다.
농기계 분야에서는 지능형 기계의 자율 이동, 재배 관리, 수확, 관리 등 전 과정에서 AI를 적용한다. 농식품 제조에서는 푸드테크를 결합해 ‘밭에서 식탁까지’ 이어지는 완전한 AI 전주기 체계를 조할 계획이다.
군산항·새만금항을 거점으로 한 AI 기반 물류 혁신도 추진된다. 항만 크레인과 운송 차량에 AI를 결합해 하역·운송을 자동화하고, 디지털트윈 기술로 기상·물동량 예측·관리하는 스마트 항만 조성도 병행한다.
이를 통해 글로벌 공급망 경쟁력을 강화하고 전북을 피지컬AI 기반 물류 솔루션의 실증 허브로 발전시킬 계획이다.
전북도 관계자는 “전북의 독특한 산업구조와 완결형 제조 생태계, 풍부한 실증 인프라는 피지컬AI 도입 최적 조건”이라며 “향후 피지컬AI는 제조업 고도화와 디지털 전환, AI 산업 경쟁력 강화 수단일 뿐만 아니라 인구 감소와 고령화 등 구조적 문제를 해결할 현실적 대안이 될 것”이라고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사