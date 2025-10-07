초등생들에 “과자 사줄 테니 편의점 가자”…경찰, 50대 남성 내사
서울 서부경찰서는 ‘과자를 사주겠다’며 초등학생들을 데려가려 한 50대 남성 A씨에 대해 입건 전 조사에 착수했다고 7일 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 추석 연휴 둘째 날인 지난 4일 오후 은평구의 한 거리에서 술에 취해 초등학교 남학생 2명에게 “과자를 사줄 테니 편의점에 가자”고 말한 것으로 알려졌다.
경찰은 아이 부모의 신고를 접수하고 CCTV 영상 등을 토대로 추적한 끝에 300여m 떨어진 빌라에서 A씨를 붙잡아 임의동행했다.
A씨는 경찰에 “아이들이 예쁘고 귀여워 편의점에 가자고 했다”고 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨를 상대로 구체적 사건 경위를 조사한 뒤 미성년자 약취유인 미수 혐의로 입건할지를 검토할 방침이다.
김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr
