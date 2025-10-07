[속보] 노벨물리학상에 ‘양자역학’ 클라크·데보레·마티니스

2025년 노벨물리학상은 새로운 규모에서 양자역학을 연구한 공로로 존 클라크(영국), 미셸 데보레(프랑스), 존 마티니스(미국) 등 3인에게 돌아갔다.

노벨 물리학상은 1901년부터 올해까지 119차례 수여됐다. 수상자를 내지 못한 해는

6차례(1916년, 1931년, 1934년, 1940~42년)에 그친다.

가장 유명한 노벨 물리학상 수상자로는

알베르트 아인슈타인(1921년)이다.

최고령 수상자는 광학 집게를 개발한 96세였던 미국의 아서 애슈킨(2018)이다.