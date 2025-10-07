캄보디아서 실종된 40대 男, 결국 ‘혼수상태’ 발견
캄보디아로 여행을 떠났다가 실종됐던 40대 한국인 남성이 혼수상태로 발견된 것으로 전해졌다.
7일 전주MBC에 따르면 주캄보디아 대사관은 이모(42)씨가 혼수상태로 캄보디아 프놈펜 코사막 병원 중환자실에 있다고 실종자 가족들에게 알렸다.
연락을 받은 실종자 가족들은 현지로 향하고 있다. 가족들은 환자 상태를 확인한 뒤 한국으로 귀국해 치료를 이어가기를 희망하는 것으로 알려졌다.
앞서 전주에서 직장을 다니던 이씨는 지난달 24일부터 5박 6일 일정으로 캄보디아 프놈펜으로 여행을 떠난 것으로 전해졌다. 그러나 출국 사흘 뒤 갑자기 가족과 연락이 끊겼다.
마지막 GPS 기록이 잡힌 곳은 캄보디아 수도 프놈펜의 한 호텔이었다. 가족은 현지 가이드를 통해 숙박 내역을 확인했으나 이씨는 해당 호텔에 투숙한 적이 없었던 것으로 드러났다.
