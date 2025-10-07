“이재명 두 아들 군면제” 허위글 올린 이수정 송치
21대 대선 때 SNS에 당시 더불어민주당 대선 후보였던 이재명 대통령의 두 아들이 군대 면제를 받았다는 허위 글을 올린 이수정 국민의힘 수원정 당협위원장이 검찰에 송치됐다.
경기 수원장안경찰서는 지난달 23일 이 당협위원장을 공직선거법 및 정보통신망법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 7일 밝혔다.
이 당협위원장은 대선을 앞둔 지난 5월 28일 자신의 페이스북에 “이 후보와 두 아들이 모두 군대 면제를 받았다”는 허위 글을 게시했다. 이후 민주당으로부터 고발당했다. 이 대통령의 아들들은 모두 병역의무를 이행했다.
이 당협위원장은 문제의 글을 올렸다가 삭제한 뒤 “온라인에 떠도는 정보를 10초 정도 공유했다가 잘못된 정보임을 확인하고 즉시 삭제한 일”이라며 “용서해 달라”고 해명했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
