정부 전산시스템 복구율 24.6%…장애 12일째
국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 중단된 정부 행정정보시스템의 복구율이 12일째 24.6%에 그친 것으로 나타났다.
7일 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 이날 오후 1시 기준 행정정보시스템 647개 중 1등급 핵심 업무 22개를 포함한 159개가 복구됐다. 전날보다 농림어업총조사 홈페이지와 ‘2020 e-Census 경제총조사’ 등 2개 시스템이 추가로 복구됐다.
정부는 지난달 26일 국정자원 대전 본원 화재로 647개 정부 정보시스템이 마비되자 인력과 장비를 총동원해 복구 작업을 진행하고 있다. 화재로 전소된 7-1 전산실의 96개 시스템은 대구센터 내 ‘민관협력형 클라우드’로 옮겨 복구를 추진 중이다.
김민재 행정안전부 차관은 이날 오후 대구센터를 찾아 클라우드 인프라 구축 상황과 UPS(무정전전원장치)·배터리 관리 실태 등을 점검할 예정이다. 정부는 민간 클라우드를 활용해 별도 하드웨어 구축 없이 신속한 복구가 가능할 것으로 기대하고 있다.
다만 화재 발생 12일째에도 전체 복구율이 4분의 1 수준에 머물러 복구 속도가 더디다는 지적이 나온다. 김 차관은 “국민 불편을 빠른 시일 내에 해소할 수 있도록 민간 클라우드 기업과 협업하여 시스템 복구에 만전을 기하겠다”고 말했다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
