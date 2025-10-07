교제폭력 재신고 1년간 1만3천건…10회↑ 반복도 354건
지난 1년간 교제폭력 피해자가 같은 가해자를 여러 차례 신고한 사례가 1만3천건을 넘은 것으로 나타났다.
7일 국회 행정안전위원회 소속 정춘생 조국혁신당 의원이 경찰청에서 제출받은 자료에 따르면, 지난해 8월부터 2025년 7월까지 교제폭력 신고 중 2회 이상 신고된 사례는 1만3327건으로 집계됐다.
2회 신고가 7071건으로 가장 많았고, 3회 2910건, 4회 1329건 순이었다. 10회 이상 반복 신고된 경우도 354건에 달했다. 이 가운데 이미 경찰의 모니터링 대상에 포함된 관리대상자의 재신고도 2025년 1∼7월 사이 5985건이나 됐다. 경찰은 최근 3년간 교제폭력 사건이 1회 이상, 1년간 2회 이상 신고된 피해자를 관리대상자로 지정해 1∼2개월마다 모니터링하고 있다.
지난 7월 서울 구로구 가리봉동에서 동거남에 의해 살해당한 피해 여성의 사건의 경우 2년 전과 사망 닷새 전 각각 같은 남성을 신고했음에도 적절한 조치가 이뤄지지 않아 논란이 됐다.
추석 등 명절에는 교제폭력과 가정폭력 같은 관계성 범죄가 증가하는 경향이 있어 경찰이 순찰을 강화하고 있다. 경찰청에 따르면 지난해 추석 연휴 기간 112 신고 건수는 평시 대비 가정폭력이 62.3%, 교제폭력이 30.5% 늘었다. 정춘생 의원은 “교제폭력은 피해자가 반복적으로 범죄에 노출될 가능성이 높다”며 “중복 신고 이력이 있는 경우 현장 출동 경찰의 기민한 상황 판단과 초동 대응이 매우 중요하다”고 강조했다.
