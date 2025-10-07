국회서 쓰러졌던 정재호 전 의원 “치료비 달라” 소송서 패소

국회의원 재직 당시 의원회관에서 쓰러진 정재호 전 더불어민주당 의원이 “직무로 인해 재해를 당했다”며 치료비와 수당 지급을 청구했지만 패했다.

정 전 의원은 지난해 9월 “직무로 인해 재해를 당해 신체장애인이 됐다”며 국회의원 수당 등에 관한 법률에 따라 치료비와 6개월분의 수당 지급을 국회사무처에 청구했다.