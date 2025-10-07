나경원 “추나대전 운운, 경기도지사 출마? 예의 아냐”

’ 운운하면서 저를 경기도지사 출마군에 언급하는 것은 국회 법사위를 희화화하는 것”이라고 선을 그었다.

나경원 국민의힘 의원이 자신을 둘러싼 '경기도지사 출마설'을 언급하며 "예의가 아니다"라고 일축했다.나 의원은 7일 페이스북에 "경기도지사 운운함은 정중히 사양한다"며 "서울에서 5선을 한 사람이 갑자기 경기도지사 출마를 한다는 것은 경기도민에 대한 예의가 아니다"라고 적었다. 이어 "'추나(추미애·나경원) 대전나 의원은 "국회 법제사법위원회는 검찰 해체, 사법 파괴 등 대한민국 헌정질서 파괴와 방어의 최전선이 돼 있을 뿐 아니라 추미애 법사위원장의 국회법과 헌법을 위반한 독단적 운영으로 의회민주주의 파괴의 본거지가 돼 있다"며 "지금 대한민국의 헌정질서를 지키는 것이 대한민국의 지속가능한 번영과 우리 아이들의 미래에 절체절명의 과제이기에 저는 그 소명과 사명에 충실할 것"이라고 강조했다.이어 "비록 국회법을 위반한 헌정사상 초유의 무기명 투표소 설치에 의한 반대표결로 간사 호선 절차는 이뤄지지 않았지만 사실상 야당 간사로서의 그 직분을 다 하겠다"고 썼다.그러면서 "대한민국 미래를 건 중요한 전장이 있을 국정감사 및 정기국회 와중에 이런 가십거리로 이름이 오르내리는 것조차 정치인으로서는 개인적 불쾌감에 앞서 국민에 대한 도리가 아니므로 다시 한번 정중히 요청드린다"고 했다.박민지 기자 pmj@kmib.co.kr