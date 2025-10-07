귀성·귀경길 정체…부산→서울 7시간, 오후 5시 절정
추석 이튿날인 7일에도 오전 고속도로 곳곳에서 정체가 이어지고 있다.
한국도로공사에 따르면 이날 오전 8시 기준 전국 주요 도시 요금소에서 서울 요금소까지 걸리는 시간은 부산 7시간, 울산 6시간40분, 대구 6시간, 목포 5시간30분, 광주 4시간50분, 강릉 2시간40분, 대전 2시간20분으로 기록됐다.
서울 요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 7시간30분, 울산 7시간10분, 대구 6시간30분, 목포 6시간20분, 광주 5시간30분, 강릉 4시간20분, 대전 3시간10분이다.
수도권에서 지방 방향 정체는 낮 12시~오후 1시, 지방에서 수도권 방향 정체는 오후 5시~6시 절정일 것으로 전망된다. 귀성 방향 정체는 오후 9~10시, 귀경 방향 정체는 다음 날 오전 2~3시쯤 해소될 것으로 보인다.
경부고속도로 서울 방향은 김천분기점 진출로 1㎞ 구간에서, 부산 방향은 남사진위~남사부근 2㎞, 망향 휴게소 부근~천안 부근 3㎞ 구간에서 차들이 서행 중이다.
서해안고속도로 목포 방향은 동군산 부근~동서천 분기점 부근 11㎞에서, 서울 방향은 팔탄분기점 부근~화성 휴게소 부근 2㎞에서 정체되고 있다.
영동고속도로 강릉 방향은 이천 부근~여주 분기점 7㎞에서 차들이 가다 서기를 반복하고 있다. 중부고속도로, 영동고속도로 인천 방향은 차량 통행이 원활한 상황이다.
전국 교통량은 561만대로 예상됐다. 수도권에서 지방으로는 39만대, 지방에서 수도권으로는 38만대가 이동할 것으로 전망된다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
