李대통령 부부 출연하자 ‘역대 최고 시청률’…‘냉부해’ 8.9%

李대통령 부부 출연하자 ‘역대 최고 시청률’…‘냉부해’ 8.9%
이재명 대통령 부부가 추석 연휴 특집으로 출연한 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해’가 약 9%에 달하는 역대 최고 시청률을 기록했다.
7일 시청률 조사 회사 닐슨 코리아에 따르면 전날 방영된 JTBC 냉부해 본 방송 시청률은 8.9%(전국 기준)로 집계됐다. 2014년 첫선을 보인 시즌 1, 2 중 역대 최고 시청률이다. 이전까지 최고 기록은 2015년 8월 가수 지드래곤과 태양이 출연한 회차로, 당시 시청률은 7.4%였다.
방송에 이 대통령 부부의 출연이 알려진 이후부터 화제를 모았다. 이번 방송은 이 대통령 부부의 취임 후 첫 예능 출연이었다.
이 대통령과 김혜경 여사는 ‘K푸드’를 홍보하기 위해 예능 출연을 결심했다고 소개했다. 방송에서 이 대통령 부부는 냉장고를 공개하는 대신 한우, 시래기, 더덕, 무 등 우리 제철 식재료를 직접 설명했다.
이 대통령은 “K팝이나 드라마 같은 문화도 중요하지만 진짜 문화의 핵심은 음식”이라며 “한국 문화를 수출하는 데 있어 음식은 산업적으로도 대한민국을 키우는 큰 힘이 된다”고 말했다.
이 대통령은 손종원 셰프가 만든 전통 주전부리 4종 ‘아자아잣’ 중 잣을 이용해 만든 타락죽을 먹고 “먹어본 중 제일 맛있다”며 극찬했다. 또 웹툰 작가 김풍이 시래기를 활용해 만든 요리 ‘이재명 피자’를 맛본 뒤엔 “요리는 장난스럽게 했는데 맛은 장난이 아니다”라며 깜짝 놀라는 모습을 보였다.
