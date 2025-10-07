시사 전체기사

[속보] AMD가 불어넣은 탄력…나스닥 0.7%↑ 마감

입력:2025-10-07 05:32
수정:2025-10-07 05:37
뉴욕증시의 3대 주가지수는 기술주와 산업주의 분위기가 엇갈린 가운데 혼조로 마감했다.

미국 반도체 회사 AMD가 오픈AI와 대규모 공급 계약을 체결하면서 반도체 및 인공지능(AI) 관련주가 강하게 탄력을 받았다. 반도체 및 AI 관련주로 구성된 필라델피아 반도체지수는 3% 넘게 급등했다.

6일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 63.31포인트(0.14%) 내린 4만6694.97에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 24.49포인트(0.36%) 뛴 6740.28, 나스닥종합지수는 161.16포인트(0.71%) 튀어 오른 2만2941.67에 장을 마쳤다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

