오늘의 날씨 - 오전 (2025년 10월 07일)

입력:2025-10-07 05:31
10월 7일 화요일, 아침 날씨입니다.

경기·충청·호남·경북 지방에 비가 예상됩니다. 출근길에 우산을 꼭 챙겨야겠습니다.

아침 최저기온은 서울 16.0도, 인천 17.0도, 수원 17.0도, 춘천 16.0도, 강릉 17.0도, 청주 19.0도, 대전 18.0도, 전주 21.0도, 광주 21.0도, 대구 20.0도, 부산 22.0도, 제주 23.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 19.0도, 인천 20.0도, 수원 20.0도, 춘천 19.0도, 강릉 20.0도, 청주 21.0도, 대전 22.0도, 전주 25.0도, 광주 26.0도, 대구 24.0도, 부산 26.0도, 제주 27.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

