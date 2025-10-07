시사 전체기사

[속보] 비트코인, 사상 최고가 연일 경신…12만6천달러 돌파

입력:2025-10-07 05:29
수정:2025-10-07 05:39
비트코인이 연일 사상 최고치를 경신하고 있다.

6일(현지시간) 미 가상화폐거래소 코인베이스에 따르면 미 동부시간 이날 오후 2시 55분 기준 비트코인은 24시간 전보다 2.67% 오른 12만6279.63달러에 거래됐다.
미 경제매체 CNBC 자료상으로도 이날 비슷한 시각 비트코인 최고가가 12만6279.63달러로 동일하게 기록됐다.

블룸버그 통신은 비트코인의 상승세가 점차 강해지면서 옵션 시장 거래자들이 14만달러까지 오를 것이라는 데 베팅을 늘리고 있다고 전했다.

가상화폐 시가총액 2위인 이더리움도 이날 오후 1시 20분께 4.97% 올라 4723달러대(코인베이스 기준)에서 거래됐다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

