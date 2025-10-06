한밤 레저보트로 밀입국 시도 중국인 8명… 불법 취업 노려

6일 오전 레저보트를 타고 충남 태안 해역을 통해 밀입국 하려던 중국 국적 8명이 검거됐다. 태안해양경찰서 제공

이들은 낚시객으로 위장하기 위해 레저보트 내부에 낚싯대 4개와 30L 기름통 6개, 부식품, 생수 등을 싣기도 했다.