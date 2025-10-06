한밤 레저보트로 밀입국 시도 중국인 8명… 불법 취업 노려
한국에서 불법 취업을 할 목적으로 레저보트를 타고 충남 태안 해역으로 밀입국을 시도한 중국인 8명이 태안해경에 붙잡혔다.
6일 태안해경에 따르면 전날 밤 11시38분쯤 육군 레이더기지로부터 미확인 선박이 태안군 근흥면 가의도 인근 해상으로 접근하고 있다는 신고가 접수됐다.
군·경은 경비함정 등 8척과 항공기 1대, 육군정 2척 등을 급파해 밀입국 의심 선박을 2시간가량 합동 추적했다. 추적 끝에 새벽 1시43분쯤 태안해역 가의도 북서방 22해리(약 40㎞) 해상에서 검문검색을 통해 검거했다.
115마력의 소형 레저보트에는 중국 국적의 40대 A씨 등 8명이 타고 있던 것으로 확인됐다.
검거 과정에서 승선원 1명이 구명조끼를 입고 해상으로 뛰어내렸으나 20여분만인 오전 2시2분쯤 구조됐다.
밀입국에 이용된 소형보트는 연안구조정에 의해 예인돼 태안 신진항으로 이동 조치됐다.
조사 결과 이들은 국내 불법 취업을 노리고 전날 오전 10시쯤 300여㎞ 떨어진 중국 산둥성 웨이하이에서 소형보트에 올라 밀입국하려 했던 것으로 밝혀졌다.
관계기관 합동 조사 결과 대공 혐의점은 없는 것으로 확인됐다.
A씨 등 3명은 보트를 구입해 밀입국하기로 공모한 후 순차적으로 40대 B씨 등 5명을 모집했다. 이들 가운데 일부는 과거 국내에서 불법체류자로 적발돼 강제 출국한 이력이 있는 것으로 조사됐다.
이들은 낚시객으로 위장하기 위해 레저보트 내부에 낚싯대 4개와 30L 기름통 6개, 부식품, 생수 등을 싣기도 했다.
해경은 이들 8명에 대해 출입국관리법 위반 혐의로 구속영장을 신청할 예정이다.
또 도주 과정에서 정선 명령에 불응하고, 선내 물품(기름통 등)을 해상에 투척한 경위와 승선원 1명이 해상에 빠진 경위 등에 대해서도 조사할 방침이다.
박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr
