제주항공 참사 유족 합동차례… “끝까지 진실 위해 싸울 것”

추석인 6일 오후 전남 무안군 무안국제공항에서 열린 12·29 제주항공 여객기 참사 유가족협의회의 합동 차례에서 한 유가족이 손팻말을 들고 있다. 연합뉴스

이 명절을 우리가 슬픔 속에 보내게 만든 모든 원인과 책임을 우리는 결코 잊지 않을 것”이라고 말했다.

국가의 방관과 무책임이 낳은 이 집단적 참사는 결코 불운한 사고로 치부될 수 없다”며

“우리는 이 참사의 진실을 철저히 밝혀내고, 잘못된 제도와 책임의 고리를 반드시 발본색원할 것”이라고 강조했다.

그러면서 “하늘에서 가장 빛나는 별이 된 사랑하는 가족들이 그곳에서는 모든 고통과 슬픔을 내려놓고 평안히 영원한 안식을 누리길, 사랑하는 가족들의 영혼이 평안하길 진심으로 기도한다”고 말했다.