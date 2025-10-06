與 “민생회복·내란극복” vs 野 “무거운 한가위”…엇갈린 추석 메세지
더불어민주당은 6일 추석을 맞아 “이재명 정부와 대한민국 정상화를 위한 민생 회복과 내란 극복에 모든 힘을 다하겠다”고 밝혔다.
민주당 백승아 원내대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “어려운 시기에도 가족과 이웃을 챙기며 민주주의를 지켜주신 국민 여러분이 대한민국의 주인이자 희망”이라며 “모든 국민이 행복하고 잘 사는 진짜 대한민국을 만들겠다”고 말했다.
백 원내대변인은 “검찰개혁과 언론개혁, 사법개혁을 비롯한 사회개혁을 시대적 과제로 규명해 완수하겠다”며 “민주당은 국민의 삶과 민주주의를 지키는 책임 있는 정당, 국가 위기를 극복하는 든든한 민생 정당, 개혁을 완수하는 실천 정당으로서 언제나 국민 곁을 지키겠다”고 강조했다. 이어 “보름달처럼 풍성한 희망과 평화가 여러분의 삶에 가득하길 기원한다”고 덧붙였다.
박성훈 국민의힘 수석대변인은 논평을 통해 “올해 한가위는 그 어느 때보다 무겁다”며 “국가 핵심 전산망이 마비돼 국민이 불편을 겪었고, 관세 협상은 교착 상태에 빠졌다. 국민의 실망감과 허탈감이 커졌다”고 지적했다. 그러면서 “지금 국민이 바라는 건 제대로 작동하는 국가와 제 역할을 다하는 정부”라며 “국민의 힘은 국민이 다시 희망을 볼 수 있을 때까지 책임을 다하겠다”고 강조했다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
