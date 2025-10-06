우상호 “대통령·與 온도차 날때 난감… 국민 지지받는 개혁해야”
우상호 대통령실 정무수석은 6일 정무수석으로 일하며 가장 어려움을 느끼는 부분에 대해 “(대통령실과 여당 사이에) 속도나 온도에 차이”가 날 때를 꼽았다. 그는 “더불어민주당의 입장이나 취지에 전부 동의한다”면서도 “이로 인한 고민을 할 때 제일 난감하다”고 말했다.
우 수석은 이날 KBS 라디오에 출연해 “제가 대통령의 생각을 (여당에) 전달하면 당이 곤혹스러워할 때가 있다”며 이 같이 밝혔다.
이 대통령이 가장 많이 질문하는 게 무엇이냐는 사회자의 물음에는 “‘당이 왜 저런 결정을 내렸나’(라는 질문을 가장 많이 한다). 대통령이 당에 간섭하지 않다 보니 (당 결정의) 배경을 알고 싶어한다”고 전했다.
최근 검찰개혁 입법 등 각종 개혁을 추진하는 과정에서 대통령실과 여당의 입장을 조율하는 작업이 쉽지만은 않았던 것으로 풀이된다.
우 수석은 특히 “앞으로 여당과 대통령실이 협력해 개혁 방식을 개선할 필요가 있다”고 말하기도 했다. 우 수석은 “개혁을 하지 않을 수는 없다”면서도 “중도진영, 합리적 보수진영에 계신 분들 가운데서는 ‘개혁하는 것은 좋은데, 싸우듯이 하는 것은 불편하고 피곤하다’고 얘기하는 분들이 있다”고 했다.
우 수석은 “국민의 사랑을 받고, 전폭적인 지지를 받는 접근 방식으로 개선해야 한다”며 “(지금 민심은) ‘여권이 잘하고 있다’면서도 ‘세상이 조금 시끄럽다’는 게 총평으로 보인다”고 지적했다.
최근 논란이 됐던 검찰의 보완수사권 폐지 문제에 대해서도 “이 대통령은 수사와 기소 분리가 이뤄졌으니 앞으로는 국민 입장에서 물 흐르듯, 탈이 나지 않게 시스템 개혁이 흘러가는 게 중요하다는 생각”이라고 말했다.
한편 우 수석은 김현지 대통령실 부속실장의 국정감사 출석 여부에 대해 “우리 비서실이 감싸야 할 이유가 없다. 국회가 (출석을) 의결한다면 100% 나간다”며 기존 입장을 고수했다.
박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr
