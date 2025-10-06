시사 전체기사

추석 다음 날도 흐리고 비…낮 최고 18∼26도

입력:2025-10-06 10:03
공유하기
글자 크기 조정
지난달 16일 서울 중구 명동에서 시민과 외국인 관광객이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 연합뉴스

추석 당일을 포함해 다음 날인 7일에도 전국이 대체로 흐린 가운데 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 6∼7일 인천·경기 남서부와 강원 20∼60㎜, 서울·경기와 충북, 전북 10∼40㎜, 부산·울산·경남과 대구 5∼20㎜의 비가 예보됐다.

비는 대부분 7일 밤에 그치겠으나 수도권과 강원 영서 남부 및 충청권엔 8일 새벽까지 이어질 것으로 보인다.

8일 오후와 밤사이엔 강원 영동과 경북 북부 동해안, 북동 산지를 중심으로 5∼10㎜의 비가 추가로 예보됐다.

7일 아침 최저기온은 15∼22도, 낮 최고기온은 18∼26도로 나타났다. 9일까지 연휴 간 아침 최저 기온은 평년(8∼16도)보다 높겠고, 낮 최고 기온은 평년(21∼24도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

파고는 동해 앞바다에서 1.0∼3.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다.

최원준 기자 1jun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
차기 대권 1위 찍은 장동혁, 20% 박스권 갇힌 국민의힘
편의점서 팔린 ‘7500만원 위스키’…구매자는 누구
추미애 경기지사? 여의도는 이미 지방선거 ‘눈치싸움’
[르포] ‘10㎞ 달리고 한강버스 타기’ 서울의 새로운 주말 코스 될까
“판매량 5배 급증”… 명절 앞둔 육포 공장에 무슨 일이
“오바마도 받는데!” “안 주면 미국 모욕”…트럼프의 ‘노벨평화상 앓이’
위작논란 이우환 그림… ‘김건희 청탁’ 사건은 미궁 속?
“밤 아니었어?” 호흡곤란 부르는 ‘이것’ 먹으면 응급실행
국민일보 신문구독